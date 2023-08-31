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Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок

31 августа 2023 16:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, пойдет ли на второй срок, если в 2024 году состоятся выборы. Прямого ответа он не дал, однако подчеркнул, что не покинет страну во время войны.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью RTP.

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Глава государства отметил, что во время войны Украина юридически не имеет права проводить выборы, однако он готов вносить изменения в законодательство.

У Зеленского спросили, боится ли он проигрыша на выборах.

"Я ничего не боюсь", — подчеркнул он.

Президент считает, что выборы должны проходить полностью на территории Украины, чтобы имели возможность проголосовать военные и граждане, которые сейчас находятся за границей.

"Мы не можем лишить их голоса. Я хочу, чтобы все было законно и прозрачно, как и на предыдущих выборах. Я не хочу это пропустить", — отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что существует вопрос о рисках атаки РФ и необходимости защиты избирательных участков.

У него спросили, будет ли он баллотироваться на выборах. Зеленский подчеркнул, что не покинет свою страну во время войны.

"В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не покину свою страну", — добавил он.

Напомним, в Офисе Президента считают, что выборы во время войны — это невозможно. Есть несколько причин, чтобы их не устраивать.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести выборы в 2024 году. Впрочем, их проведение в условиях войны сложно организовать, и это противоречит нынешнему законодательству.

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