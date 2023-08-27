Зеленський готовий провести вибори, але є нюанс

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський готовий провести вибори у 2024 році. Втім, їхнє проведення в умовах війни складно організувати, і це суперечить нинішньому законодавству.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Глава держави наголосив на тому, що не планує фінансувати вибори коштом позик чи перерозподілу бюджету, призначеного для оборони. У зв'язку з цим він висловив сподівання на підтримку західних країн. У разі їх схвалення можливий перегляд законів щодо законних виборів.

"Я не маю наміру фінансувати вибори коштом кредитів або перерозподіляти бюджет військової сфери на користь виборів, що також закріплено в законодавстві", — зазначив він.

Водночас Зеленський підкреслив, що йому не принципово утримувати владу, і він би вважав за краще організувати вибори в найближчий рік, але наразі він не має необхідних коштів для їхнього належного проведення. При цьому український лідер наголосив, що українські воїни стоять на варті демократії, і відмовити їм у голосуванні через війну було б несправедливо.

"Сім мільйонів мають проголосувати. Нам важливий кожен голос. Нам потрібний легітимний вибір, щоб це не роз'єднало наших людей, щоб військові могли голосувати", — додав він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що після завершення військових дій Україна стане магнітом для закордонних інвестицій. Він наголосив, що вважає за можливе створення відкритої та прозорої держави після завершення конфлікту.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути ідею про те, щоб під час воєнного стану корупція вважалася за державну зраду. Зеленський підкреслив, що хоча такий суворий захід не може застосовуватися постійно, в умовах війни він може стати ефективним засобом проти свавілля серед державних службовців.