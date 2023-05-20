Зеленский впервые с начала войны встретился с премьером Индии Моди

Переговоры Зеленского и Моди. Фото: Twitter журналиста Wion Сидганта Сибала

Владимир Зеленский встретился в Хиросиме с Нарендрой Моди. Это первая встреча лидеров Украины и Индии с начала полномасштабной российской-украинской войны.

Об этом сообщает индийское издание Wion.

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Президент Украины продолжает свои двусторонние международные переговоры с мировыми лидерами, собравшимися на саммит Большой семерки в японской Хиросиме.

Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Фото: Twitter журналиста Wion Сидганта Сибала

Историческая встреча

Эта встреча украинского президента и индийского премьера стала первой с начала полномасштабной войны.

О деталях переговоров пока не сообщается.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, прибыл в японскую Хиросиму, где проходит саммит лидеров стран Группы семи.

Там украинский лидер уже встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Добавим, что с Нарендрой Моди на полях саммита Большой семерки планирует встретиться и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Американский президент планирует обсудить с индийским премьером "священный" вопрос суверенитета и территориальной целостности, в частности Украины.