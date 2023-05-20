Зеленский впервые с начала войны встретился с премьером Индии Моди
Владимир Зеленский встретился в Хиросиме с Нарендрой Моди. Это первая встреча лидеров Украины и Индии с начала полномасштабной российской-украинской войны.
Об этом сообщает индийское издание Wion.
Переговоры с Индией
Президент Украины продолжает свои двусторонние международные переговоры с мировыми лидерами, собравшимися на саммит Большой семерки в японской Хиросиме.
Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Историческая встреча
Эта встреча украинского президента и индийского премьера стала первой с начала полномасштабной войны.
О деталях переговоров пока не сообщается.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, прибыл в японскую Хиросиму, где проходит саммит лидеров стран Группы семи.
Там украинский лидер уже встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Добавим, что с Нарендрой Моди на полях саммита Большой семерки планирует встретиться и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.
Американский президент планирует обсудить с индийским премьером "священный" вопрос суверенитета и территориальной целостности, в частности Украины.