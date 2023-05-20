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Байден переговорить із Бразилією та Індією щодо України

20 травня 2023 08:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Байден переговорить із Бразилією та Індією щодо України
Президент США Джо Байден (ліворуч) і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Фото: Reuters/PRASETYO UTOMO/G20 Media Center/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент США Джо Байден проведе переговори із президентом Бразилії Лулою да Сілва та прем’єром Індії Нарендрою Моді. Вони обговорять питання підтримки суверенітету та територіальної цілісності.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Зустріч із лідерами БРІКС

Президент США Джо Байден на вихідних проведе переговори із лідерами об’єднання БРІКС, президентом Бразилії Лулою да Сілва та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Обидва ці політики отримали запрошення і прибули на саміт Великої сімки, який відбувається у японському місті Хіросіма.

Говоритимуть про Україну

За словами радник президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, мова на цих переговорах йтиме про "священне" питання суверенітету та територіальної цілісності, тож очевидно, шо лідери трьох великих країн говоритимуть про російсько-українську війну.

Відповідаючи на питання журналістів про можливий тиск Байдена на цих світових лідерів щодо зміни ставлення до Росії чи Китаю, Салліван пояснив: "Я думаю, що слово тиск — це неправильне слово. Я маю на увазі, що президент Байден працюватиме з цими ключовими лідерами світу не в такому форматі".

За словами американського радника, глава Білого дому шукатиме варіанти обговорити з Лулою та Моді ту конструктивну роль, яку кожна з цих країн може зіграти у підтримці "найосновнішого та фундаментального елементу, яким є суверенітет і територіальна цілісність".

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, із Нарендрою Моді зустрінеться під час саміту Великої сімки і Президент України Володимир Зеленський, який відправився туди після виступу на саміті Ліги арабських держав.

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