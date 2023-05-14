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Зеленський у Німеччині зустрівся з Тихановською

14 травня 2023 20:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський у Німеччині зустрівся з Тихановською
Президент України Володимир Зеленський та білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська на врученні премії. Фото: INA FASSBENDER via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 14 травня, Президент України Володимир Зеленський отримав премію Карла Великого у Німеччині. На врученні нагороди він зустрівся з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською.

Про це повідомив радник Світлани Тихановської у Facebook.

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Зустріч Зеленського з Тихановською

Радник розповів, що білоруська опозиціонерка та Президент України потиснули один одному руки на церемонії нагородження.

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, Володимир Зеленський перебуває у Німеччині. Главі державі вручили престижну премію Карла Великого.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що його поїздки до країн Європи спрямовані на те, щоб створити коаліцію країн-партнерів, у межах якої нашим військовим передадуть винищувачі західного зразка.

Додамо, Володимир Зеленський відвідав Німеччину. Там він зустрівся із президентом Штайнмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Після зустрічі Зеленський подякував за військову підтримку України.

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