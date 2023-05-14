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Зеленский в Германии встретился с Тихановской

14 мая 2023 20:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский в Германии встретился с Тихановской
Президент Украины Владимир Зеленский и белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская на вручении премии. Фото: INA FASSBENDER via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 14 мая, Президент Украины Владимир Зеленский получил премию Карла Великого в Германии. На вручении награды он встретился с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Об этом сообщил советник Светланы Тихановской в Facebook.

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Советник рассказал, что белорусская оппозиционерка и Президент Украины пожали друг другу руки на церемонии награждения.

Напомним, сегодня, 14 мая, Владимир Зеленский находится в Германии. Главе государства вручили престижную премию Карла Великого.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его поездки в страны Европы направлены на создание коалиции стран-партнеров, в рамках которой нашим военным передадут истребители западного образца.

Добавим, Владимир Зеленский посетил Германию. Там он встретился с президентом Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом. После встречи Зеленский поблагодарил за военную поддержку Украины.

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