Зеленский в Германии встретился с Тихановской
Сегодня, 14 мая, Президент Украины Владимир Зеленский получил премию Карла Великого в Германии. На вручении награды он встретился с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.
Об этом сообщил советник Светланы Тихановской в Facebook.
Встреча Зеленского с Тихановской
Советник рассказал, что белорусская оппозиционерка и Президент Украины пожали друг другу руки на церемонии награждения.
Напомним, сегодня, 14 мая, Владимир Зеленский находится в Германии. Главе государства вручили престижную премию Карла Великого.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его поездки в страны Европы направлены на создание коалиции стран-партнеров, в рамках которой нашим военным передадут истребители западного образца.
Добавим, Владимир Зеленский посетил Германию. Там он встретился с президентом Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом. После встречи Зеленский поблагодарил за военную поддержку Украины.