Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації

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Іванна Чайка редактор політичних новин

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Такі обмеження триватимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Далі Верховна Рада може знову схвалити продовження ще на 90 днів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на картки законопроєктів.

Необхідність таких рішень пояснюють тим, що триває збройна агресія Росії проти України, а відтак зберігається потреба в забезпеченні обороноздатності держави та проведенні мобілізаційних заходів.

Загалом воєнний стан і загальна мобілізація діють в Україні від 24 лютого 2022 року, з дня повномасштабного вторгнення Росії.

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