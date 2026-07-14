Воєнний стан в Україні продовжили до 31 жовтня 2026 року

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада вже 20-й раз продовжила дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Такі обмеження діятимуть до 31 жовтня 2026 року. Відповідне рішення ухвалили 313 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Голосування за продовження воєнного стану. Фото: кадр із відео

Воєнний стан в Україні продовжили до 31 жовтня

"Затвердити указ президента від 13 липня 2026 року №596/2026 "Про продовження строку дії воєнного стану", — йдеться в документі.

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Рішення ухвалили на основі законопроєкту, внесеного президентом Володимиром Зеленським після рішення Ради національної безпеки і оборони.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні парламент розгляне відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Наслідком буде звільнення усього уряду. Профільний комітет рекомендував нардепам підтримати таке рішення.

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