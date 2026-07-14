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Головна Політика Рада продовжила термін мобілізації в Україні

Рада продовжила термін мобілізації в Україні

Ua
Дата публікації: 14 липня 2026 12:57
Мобілізацію в Україні продовжено до 31 жовтня 2026 року
Термінова новина

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада вже 20-й раз продовжила термін мобілізації в Україні. Вона триватиме до 31 жовтня 2026 року. Таке рішення підтримали 311 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 14 липня.

Мобілізацію в Україні продовжено до 31 жовтня

"Затвердити указ президента України від 13 липня 2026 року №597/2026 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", — йдеться в тексті закону.

Необхідність ухвалення такого рішення автори пояснюють тим, що триває збройна агресія Росії проти України, а відтак зберігається потреба в забезпеченні обороноздатності держави та проведенні мобілізаційних заходів. Проєкт підготовлено відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Він затверджує відповідний указ глави держави.

Раніше Новини.LIVE писали, що сьогодні народні депутати мають визначитися щодо припинення повноважень прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Схвалення відповідної постанови означатиме завершення роботи всього чинного складу Кабінету міністрів. Перед винесенням питання до сесійної зали профільний комітет Верховної Ради підтримав документ і рекомендував парламенту ухвалити його.

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Також Верховна Рада сьогодні підтримала чергове продовження воєнного стану в Україні. Особливий правовий режим діятиме ще 90 діб після завершення чинного строку. Відповідне рішення парламент ухвалив більшістю голосів народних депутатів.

 

Верховна Рада воєнний стан мобілізація
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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