Зеленский рассказал, о чем общался с лидерами G7

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите G7 в Хиросиме. Фото: ОП Украины

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в японскую Хиросиму. Глава украинского государства принял участие в саммите "Большой семерки" и провел важные переговоры со стратегическими партнерами Украины.

Об этом сообщает Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.

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Сегодня, 20 мая, завершился первый день встреч и переговоров в Японии в преддверии саммита "Семерки".

Украинский президент встретился с ведущими мировыми лидерами. В частности, с премьером Италии Джорджей Мелони обсудили усиление возможностей защиты жизни от российского воздушного террора.

Главу британского правительства, Риши Сунаку, Зеленский поблагодарил за предоставленные современные истребители для Украины. Глава украинского государства заявил, что это "исторические вещи".

Президент Зеленский также заявил, что Индия примет участие в восстановлении международного порядка, основанного на правилах, необходимых всем свободным нациям.

С президентом Франции обсудили ситуацию с безопасностью. Глава украинского государства заявил, чтобы это был содержательный разговор, который "придал уверенность в нашем движении к победе Украины".

С канцлером Германии Олафом Шольцом прошли переговоры по ускорению честного мира для Украины и усилению совместной работы в рамках G7.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Японию. Здесь глава украинского государства принял участие в саммите лидеров стран "Большой семерки".

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств. Он призвал содействовать защите наших людей, включая украинское мусульманское сообщество.

Добавим, что Владимир Зеленский планирует встретиться в Хиросиме с президентом США Джо Байденом. Встреча состоится в рамках саммита стран Группы семи.