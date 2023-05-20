Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский рассказал, о чем общался с лидерами G7 arrow

Зеленский рассказал, о чем общался с лидерами G7

20 мая 2023 18:42
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский рассказал, о чем общался с лидерами G7
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите G7 в Хиросиме. Фото: ОП Украины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в японскую Хиросиму. Глава украинского государства принял участие в саммите "Большой семерки" и провел важные переговоры со стратегическими партнерами Украины.

Об этом сообщает Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Зеленский подвел итоги саммита G7

Сегодня, 20 мая, завершился первый день встреч и переговоров в Японии в преддверии саммита "Семерки".

Украинский президент встретился с ведущими мировыми лидерами. В частности, с премьером Италии Джорджей Мелони обсудили усиление возможностей защиты жизни от российского воздушного террора.

Главу британского правительства, Риши Сунаку, Зеленский поблагодарил за предоставленные современные истребители для Украины. Глава украинского государства заявил, что это "исторические вещи".

Президент Зеленский также заявил, что Индия примет участие в восстановлении международного порядка, основанного на правилах, необходимых всем свободным нациям.

С президентом Франции обсудили ситуацию с безопасностью. Глава украинского государства заявил, чтобы это был содержательный разговор, который "придал уверенность в нашем движении к победе Украины".

С канцлером Германии Олафом Шольцом прошли переговоры по ускорению честного мира для Украины и усилению совместной работы в рамках G7.

 

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Японию. Здесь глава украинского государства принял участие в саммите лидеров стран "Большой семерки".

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств. Он призвал содействовать защите наших людей, включая украинское мусульманское сообщество.

Добавим, что Владимир Зеленский планирует встретиться в Хиросиме с президентом США Джо Байденом. Встреча состоится в рамках саммита стран Группы семи.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас