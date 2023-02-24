Зеленський розповів про постачання зброї для України та рф

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про постачання зброї для України та росії. Він сподівається, що Китай не буде передавати озброєння для рф.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції "Лютий. Рік незламності".

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За словами Зеленського, війна в Україні почала перезавантажувати систему НАТО.

"Всі перевірили і зрозуміли, що системи не вдосконалено, що треба потужніші речі. Мовиться про вливання грошей не лише у виготовлення снарядів, а й у кіберпростір, захист від кібератак, інформаційну незалежність, новітні технології тощо", — сказав Президент України.

Він висловив сподівання, що Китай не буде постачати зброю рф.

"Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю в росію. Це пункт номер один. І я говорю і роблю все, щоб не допустити цього. Краще там, де зараз Китай, ніж в обіймах з російською федерацією, тому що це нечесно, несправедливо. І це, якщо чесно, ризики, що це буде Третя світова", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відповів на питання, що ж буде з рф у майбутньому. З його слів, доля країни-терористки його не хвилює.

Також ми писали, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.