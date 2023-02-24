"Мені все одно": Зеленський про те, що буде з рф у майбутньому

Українці мають думати про себе, вважає Президент

Президент України Володимир Зеленський відповів на питання, що ж буде з рф у майбутньому. З його слів, доля країни-терористки його не хвилює.

Про це він сказав під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Чесно, мені все одно. У них є своя держава і вони повинні думати про свою державу. Якби вони думали про свою країну, не було б війни. Якби вони просто думали про свою свободу слова, демократію, економічні реформи, про людей, щоб вони не були жебраками, щоб у них не було рабства і так далі, вони були б багатою державою", — сказав Зеленський.

Український Президент зазначив, що ми, українці, маємо думати лише про себе.

"На все це потрібен час.Коли нам думати про окупацію якоїсь держави? Ми думаємо про себе", — заявив президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зможе перемогти російську агресію, якщо партнери дотримаються своїх обіцянок. Кожен українець повинен залишатися "міцним кулаком" в середині держави.

Також ми писали, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.