Зеленский рассказал о поставках оружия для Украины и рф
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поставках оружия для Украины и россии. Он надеется, что Китай не будет передавать вооружение для рф.
Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".
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По словам Зеленского, война в Украине начала перезагружать систему НАТО.
"Все проверили и поняли, что системы не усовершенствованы, что надо более мощные вещи. Речь идет о вливании денег не только в изготовление снарядов, но и в киберпространство, защиту от кибератак, информационную независимость, новейшие технологии и.т.д", — сказал Президент Украины.
Он выразил надежду, что Китай не будет поставлять оружие рф.
"Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в россию. Это пункт номер один. И я говорю и делаю все, чтобы не допустить этого. Лучше там, где сейчас Китай, чем в объятиях с российской федерацией, потому что это нечестно, несправедливо. И это, если честно, риски, что это будет Третья мировая", — добавил Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, что же будет с рф в будущем. По его словам, судьба страны-террористки его не волнует.
Также мы писали, что по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, произошедших с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с россией, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через несколько лет оккупанты вернутся. Он отметил, что Украина должна вернуть всю территорию, признанную миром в 1991 году.