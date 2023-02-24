"Я не думав про це": Зеленський зізнався, чи міг бути вбитим
За останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.
Про це Зеленський розповів в інтерв'ю ВВС-Україна.
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Замах на Зеленського
"Я не думав про це, чесно кажучи. Я просто думав, а якщо так станеться — то що буде… з усім? А що буде з моєю родиною? А що буде з країною? Я був певен — країна міцна, вона витримає, мабуть, без мене, тому що є люди, люди — скарб. А моя сім'я... Напевно, без мене їм буде важче", — сказав він.
Зеленський висловив упевненість у міцності України та її здатності вистояти навіть без нього, завдяки наявності сильних та відповідальних людей у країні.
Президент зазначив, що країна витримала важке випробування, спричинене військовою агресією рф, і продовжує боротися за свою незалежність та територіальну цілісність. Зокрема, українська армія зуміла відбити кілька хвиль нападів, здійснених російськими військами на Східній Україні.
В інтерв'ю Зеленський також висловив свою вдячність українським військовим, які героїчно відстоюють свою країну на передовій, та наголосив на важливості міжнародної підтримки України в цій непростій ситуації.
Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли про більш ніж 12 замахів на життя Зеленського, які відбулися після 24 лютого. Проте сам президент не уточнював деталі цих інцидентів. Раніше, в січні 2023 року британська газета The Independent з посиланням на книгу Кріса Віппла "Битва його життя: усередині Білого дому Джо Байдена" також повідомляла про замахи на Зеленського, які відбулися після початку військових дій.
Нагадаємо, що у четвер, 23 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією глобальної парламентської мережі "Об'єднані для України" (United for Ukraine), до складу якої увійшли представники парламентів 13 європейських країн та Європарламенту.