"Багато держав підтримують нас": Зеленський висловився про постачання техніки для України

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловився про постачання техніки. За його словами, країну підтримують багато інших держав.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції "Лютий. Рік незламності".

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За словами Президента України, нам потрібна броньована техніка, щоб захистити людей. Він зазначив, що спочатку про передачу танків не хотіли говорити, однак Україна знайшла потрібний момент.

"Восени ми зробили та показали, що ми спроможні деокуповувати свої землі. Це були дуже важливі кроки. Без цього не було б успіху. Я думаю, що ніколи в Україні не уявляли, що будуть ЗРК Patriot. Багато держав підтримують нас. Єдине слабке місце — терміни", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що потрібно пришвидшити постачання зброї, щоб Україна захистила своє небо.

"Ми говоримо про винищувачі, щоб захищати державу. Ми розпочали важливі кроки вперед", — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Україна розпочинає тренування з Великою Британією. До того ж навчання на винищувачах F-16 будуть й у Польщі.

"Ще з трьома європейськими державами буде можливість отримати літаки та навчатися. Літаки дозволять зробити комплексний захист неба", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зможе перемогти російську агресію, якщо партнери дотримаються своїх обіцянок. Кожен українець повинен залишатися "міцним кулаком" в середині держави.

Також ми писали, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.