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Зеленський розповів президенту Євроради про найважливіші оборонні потреби України

5 жовтня 2023 18:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів президенту Євроради про найважливіші оборонні потреби України
Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 5 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили пріоритетні оборонні потреби України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч Зеленського з Мішелем

Глава держави наголосив, що Україна  вдячна за міцну й тривалу підтримку з боку ЄС, а також за практичну допомогу країн-членів Євросоюзу.

"Нещодавня зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Києві мала важливе символічне та практичне значення. Вона підтвердила непохитну підтримку з боку Європейського Союзу та зміцнила наші двосторонні й багатосторонні зв'язки", — розповів Зеленський.

Він розповів президенту Євроради про перебіг контрнаступу ЗСУ та пріоритетні оборонні потреби України. За його словами, країна розраховує на подальшу військову допомогу з боку ЄС і його країн-членів, а також на стабільну підтримку в межах Європейського фонду миру.

Сторони також обговорили Формулу миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії на Саміт Європейської політичної спільноти. Він пройде у місті Гранада. Глава держави зауважив, що під час саміту будуть проведені важливі зустрічі для безпеки континенту.  

Також ми писали, що під час першої зустрічі Президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном було обговорено безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Окрім того, лідери обговорили перспективи формування партнерських та дружніх відносин між країнами. 

Додамо, сьогодні, 5 жовтня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України.

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