Зеленский рассказал президенту Евросовета о самых важных оборонных потребностях Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 5 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили приоритетные оборонные нужды Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Встреча Зеленского с Мишелем

Глава государства подчеркнул, что Украина благодарна за крепкую и длительную поддержку со стороны ЕС, а также за практическую помощь стран-членов Евросоюза.

"Недавняя встреча министров иностранных дел ЕС в Киеве имела важное символическое и практическое значение. Она подтвердила непоколебимую поддержку со стороны Европейского Союза и укрепила наши двусторонние и многосторонние связи", — рассказал Зеленский.

Он рассказал президенту Евросовета о ходе контрнаступления ВСУ и приоритетных оборонных потребностях Украины. По его словам, страна рассчитывает на дальнейшую военную помощь со стороны ЕС и его стран-членов, а также стабильную поддержку в рамках Европейского фонда мира.

Стороны также обсудили Формулу мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию на Саммит Европейского политического сообщества. Он пройдет в городе Гранада. Глава государства отметил, что в ходе саммита будут проведены важные встречи по безопасности континента.

Также мы писали, что во время первой встречи Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была обсуждена ситуация с безопасностью на Южном Кавказе. Кроме того, лидеры обсудили перспективы формирования партнерских и дружеских отношений между странами.

Добавим, сегодня, 5 октября, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины.