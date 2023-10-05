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"Сильна зустріч": Зеленський обговорив з Макроном зміцнення ППО України

5 жовтня 2023 16:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Сильна зустріч": Зеленський обговорив з Макроном зміцнення ППО України
Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 5 жовтня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч Зеленського та Макрона

Український лідер наголосив, що це була сильна зустріч. 

Сторони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України. Зеленський наголосив, що безпеки Одеської області та Чорного моря є критично важливим для стабільності Європи та світу.

"Всі наші попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя. Буде ще більше хороших новин для наших воїнів. Дякую Президенту Макрону та французькому народу за тверду й постійну підтримку України", — додав Зеленський.

Нагадаємо, під час першої зустрічі Президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном було обговорено безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Окрім того, лідери обговорили перспективи формування партнерських та дружніх відносин між країнами. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії на Саміт Європейської політичної спільноти. Він пройде у місті Гранада. Глава держави зауважив, що під час саміту будуть проведені важливі зустрічі для безпеки континенту. 

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