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Зеленський прибув з візитом до Іспанії на європейський саміт: про що говоритимуть

5 жовтня 2023 11:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський прибув з візитом до Іспанії на європейський саміт: про що говоритимуть
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії на Саміт Європейської політичної спільноти. Він відбудеться у місті Гранада. 

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Про що говоритимуть на саміті

Зеленський зауважив, що під час саміту будуть проведені важливі зустрічі для безпеки континенту. 

"Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті. Буде робота в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі", — наголосив він.

За його словами, головним питанням для України є посилення ППО. Також команда нашої держави працюватиме над посиленням архітектури безпеки, яка є у Європі.

Захист мореплавства для України

"Окрема увага — Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства. Цей день має бути плідним для України та всієї Європи", — додав глава держави. 

саміт в Іспанії
Скриншот допису

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Києві. Лідери обговорили низку важливих питань, зокрема ситуацію на фронті в Україні.

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