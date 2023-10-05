Зеленський прибув з візитом до Іспанії на європейський саміт: про що говоритимуть

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії на Саміт Європейської політичної спільноти. Він відбудеться у місті Гранада.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Зеленський зауважив, що під час саміту будуть проведені важливі зустрічі для безпеки континенту.

"Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті. Буде робота в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі", — наголосив він.

За його словами, головним питанням для України є посилення ППО. Також команда нашої держави працюватиме над посиленням архітектури безпеки, яка є у Європі.

Захист мореплавства для України

"Окрема увага — Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства. Цей день має бути плідним для України та всієї Європи", — додав глава держави.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Києві. Лідери обговорили низку важливих питань, зокрема ситуацію на фронті в Україні.