Зеленський розпочав участь у саміті Європейської політичної спільноти: з ким уже провів зустріч

Президент України Володимир Зеленський та виконувач обов’язків голови уряду Королівства Іспанія Педро Санчес. Фото: ОП

У четвер, 5 жовтня, президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Іспанії. Він, зокрема, вже розпочав участь у саміті Європейської політичної спільноти, а також зустрівся з виконувачем обов’язків голови уряду Іспанії Педро Санчесом.

Про це йдеться у матеріалі ОП.

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Відомо, що саміт Європейської політичної спільноти проходить у Гранаді (Іспанія). Глава держави вже зустрівся з Педро Санчесом та подякував, перш за все, за запрошення на зустріч та підтримку України у збройній агресії РФ.

"Дякую за запрошення до участі в саміті, це позитивний сигнал підтримки України. Дякую за підтримку України", — сказав Зеленський.

Сторони, зокрема, обговорили кроки, які стосуються реалізації Української формули миру. У цьому контексту йшлося про підготовку до наступної зустрічі на рівні радників, яка має відбутися найближчим часом.

Окремо увагу учасники приділили обговоренню, що стосується збереження міжнародної підтримки України. Сторони також докладно обговорили наступний оборонний пакет від Іспанії, до якого увійдуть боєприпаси, артилерія, антидронні системи та засоби протиповітряної борони, обладнання для розмінування.

Учасники під час зустрічі. Фото: ОП

Зустріч Зеленського та прем'єр-міністра Італії

Окрім цього, Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави, зокрема, розповів про перебіг контрнаступу ЗСУ та наші першочергові оборонні потреби. Також обговорили наступний пакет військової допомоги Італії, зокрема шляхи посилення ППО.

"Також зосередилися на ключових викликах європейській безпеці, таких як гібридні загрози Росії. Ми повинні захистити наш континент від перетворення Росією продовольства, енергії, міграції й інших проблем на зброю", — додав Зеленський.

Також сторони обговорили майбутнє головування Італії у G7.

Фото: скриншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії на Саміт Європейської політичної спільноти. Він відбудеться у місті Гранада. Глава держави зауважив, що під час саміту будуть проведені важливі зустрічі для безпеки континенту.