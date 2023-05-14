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Зеленский рассказал, какого результата ждет от своих зарубежных визитов

14 мая 2023 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал, какого результата ждет от своих зарубежных визитов
Президент Украины Владимир Зеленский в Германии. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его поездки в страны Европы направлены на то, чтобы создать коалицию стран-партнеров, в рамках которой нашим военным передадут истребители западного образца.

Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе общения с представителями СМИ после переговоров с Олафом Шольцом, передает Офис Президента.

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Коалиция истребителей для Украины

"Мы сейчас работаем над созданием коалиции истребителей, и частично мои визиты в столице Европы направлены именно на это. Я думаю, что у нас будет успех", — рассказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что продолжит обсуждать этот вопрос с канцлером Германии Олафом Шольцом, а также будет обращаться к немецкой стороне, чтобы она поддержала государство.

"Сегодня в украинском небе — преимущество России. Но наша задача — быть мощными в этом пространстве", — заявил Зеленский.

Олаф Шольц подчеркнул, что поддержка Германии направлена на усиление возможностей Украины защищать свои территории, чтобы заставить Россию отступить и покинуть украинскую землю.

Зеленский и Шольц
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: president.gov.ua

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию. Там он встретился с президентом Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом. После встречи Зеленский поблагодарил за военную поддержку Украины.

Также мы писали, что 14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию. Глава украинского государства уже встретился с президентом Германии Штайнмайером.

Добавим, 13 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в рамках официального визита. В первую очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности.

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