Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський провів зустріч з міністром фінансів США Джанет Єллен: деталі arrow

Зеленський провів зустріч з міністром фінансів США Джанет Єллен: деталі

27 лютого 2023 18:38
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський провів зустріч з міністром фінансів США Джанет Єллен
Володимир Зеленський та Джанет Єллен
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен. Він наголосив, що потрібне подальше посилення санкцій, щоб позбавити рф можливості фінансувати війну.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі

Читайте також:

Деталі

"США міцно підтримують нас з перших днів цієї війни не лише зброєю, але й на фінансовому фронті. Ми дуже цінуємо це. Дякую за системні кроки з нарощування санкційного тиску проти держави-агресора. Необхідне подальше посилення санкцій, щоб позбавити росію можливості фінансувати війну", — наголосив Зеленський. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав три укази щодо реалізації рішень Ради нацбезпеки та оборони щодо санкцій проти росії. Він запевнив, що санкційний тиск на державу-агресора продовжиться.

Також ми писали, Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом. Глава держави подякував за підтримку миру, суверенітету й територіальної цілісності.

Додамо, Президент України провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, в якій висловив подяку за підтримку, яку Україна надала в річницю російського вторгнення.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

20:05 Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах

Ексклюзив

20:04 У Києві повністю відновили відому багатоповерхівку, куди рік тому влучила ракета

19:55 Буданов розповів про штурмову авіацію для України та можливу передачу зброї для рф Китаєм

19:41 Анатолій Трубін заявив про бажання покинути "Шахтар"

19:40 В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:38 Зірка серіалу "Друзі" прокоментувала фрагмент мемуарів принца Гаррі про наркотики в її будинку

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати у Донецькій області

19:31 Перший батальйон ЗСУ завершив навчання з експлуатації БМП М2 Bradley, — Павлюк

19:26 Військово-лікарська комісія 2023: скільки часу дають призовникам на проходження

19:13 Авіакомпанія Wizz Air з 14 березня призупиняє польоти в Молдову у звʼязку з небезпекою

Ексклюзив

20:04 У Києві повністю відновили відому багатоповерхівку, куди рік тому влучила ракета

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати у Донецькій області

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Новина з відео

17:57 Іво Бобул опинився в епіцентрі сексистського скандалу: "Жінки змінилися, стали меркантильними"

Новина з відео

17:50 Поліцейські Одещини стали донорами крові для постраждалих жителів Херсона

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:59 Гурт "Антитіла" виступив у Лондоні разом з музикантами U2

Новина з відео

15:45 Нова "гойда": Охлобистін розповів росіянкам, що вони — грибниці

Новина з відео

15:39 "Бумбокс" та Сергій Жадан презентували саундтрек до фільму "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва

Новина з відео

15:20 Бій за Крим пройде за новим сценарієм, — Гуменюк

Новина з відео

15:15 З усмішкою на обличчі: майбутній президент Чехії подивився виступ гурту ТНМК

20:05 Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах

18:50 Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Ексклюзив

17:29 "Останнє" китайське попередження: що стоїть за мирними пропозиціями Піднебесної

08:00 Як корупція підживлює війну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:00 Як економіка росії переживає санкції, та що буде далі

Ексклюзив

18:00 "Долучатимуться до всіх військових конфліктів": астрологиня спрогнозувала зміну влади у росії та США

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Ексклюзив

10:00 На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

Ексклюзив

08:25 Російське вторгнення в Україну: рік битви. Ворог активізував інформаційні вкиди

Актуальне по темі

None 27 Лютий 20:06

Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах

None 27 Лютий 19:55

Буданов розповів про штурмову авіацію для України та можливу передачу зброї для рф Китаєм

None 27 Лютий 19:28

Анатолій Трубін заявив про бажання покинути "Шахтар"

None 27 Лютий 18:04

В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB