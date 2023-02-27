Зеленський провів зустріч з міністром фінансів США Джанет Єллен

Володимир Зеленський та Джанет Єллен

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен. Він наголосив, що потрібне подальше посилення санкцій, щоб позбавити рф можливості фінансувати війну.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

Деталі

"США міцно підтримують нас з перших днів цієї війни не лише зброєю, але й на фінансовому фронті. Ми дуже цінуємо це. Дякую за системні кроки з нарощування санкційного тиску проти держави-агресора. Необхідне подальше посилення санкцій, щоб позбавити росію можливості фінансувати війну", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав три укази щодо реалізації рішень Ради нацбезпеки та оборони щодо санкцій проти росії. Він запевнив, що санкційний тиск на державу-агресора продовжиться.

Також ми писали, Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом. Глава держави подякував за підтримку миру, суверенітету й територіальної цілісності.

Додамо, Президент України провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, в якій висловив подяку за підтримку, яку Україна надала в річницю російського вторгнення.