Зеленський провів зустріч з міністром фінансів США Джанет Єллен: деталі
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен. Він наголосив, що потрібне подальше посилення санкцій, щоб позбавити рф можливості фінансувати війну.
Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.
-
У Києві повністю відновили відому багатоповерхівку, куди рік тому влучила ракета
-
Буданов розповів про штурмову авіацію для України та можливу передачу зброї для рф Китаєм
-
Анатолій Трубін заявив про бажання покинути "Шахтар"
-
В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня
-
Зірка серіалу "Друзі" прокоментувала фрагмент мемуарів принца Гаррі про наркотики в її будинку
-
"Жорик погиб": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати у Донецькій області
-
Перший батальйон ЗСУ завершив навчання з експлуатації БМП М2 Bradley, — Павлюк
-
Військово-лікарська комісія 2023: скільки часу дають призовникам на проходження
-
Авіакомпанія Wizz Air з 14 березня призупиняє польоти в Молдову у звʼязку з небезпекою
-
Зірка серіалу "Абатство Даунтон" зустрінеться з українськими студентами: де та коли
Деталі
"США міцно підтримують нас з перших днів цієї війни не лише зброєю, але й на фінансовому фронті. Ми дуже цінуємо це. Дякую за системні кроки з нарощування санкційного тиску проти держави-агресора. Необхідне подальше посилення санкцій, щоб позбавити росію можливості фінансувати війну", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав три укази щодо реалізації рішень Ради нацбезпеки та оборони щодо санкцій проти росії. Він запевнив, що санкційний тиск на державу-агресора продовжиться.
Також ми писали, Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом. Глава держави подякував за підтримку миру, суверенітету й територіальної цілісності.
Додамо, Президент України провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, в якій висловив подяку за підтримку, яку Україна надала в річницю російського вторгнення.