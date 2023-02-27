Зеленский провел встречу с министром финансов США Джанет Йеллен: детали
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром финансов США Джанет Йеллен. Он подчеркнул, что необходимо дальнейшее усиление санкций, чтобы лишить рф возможности финансировать войну.
Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.
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"США прочно поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это. Спасибо за системные шаги по наращиванию санкционного давления против государства-агрессора. Необходимо дальнейшее усиление санкций, чтобы лишить россия возможности финансировать войну", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа о реализации решений Совета нацбезопасности и обороны по санкциям против россии. Он заверил, что санкционное давление на государство-агрессора продлится.
Также мы писали, что Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом. Глава государства поблагодарил за поддержку мира, суверенитет и территориальную целостность.
Добавим, Президент Украины провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором выразил благодарность за поддержку, оказанную Украине в годовщину российского вторжения.