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Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія

26 лютого 2023 17:38
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія
Володимир Зеленський
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом. Глава держави подякував за підтримку миру, суверенітету й територіальної цілісності.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин. Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу", — написав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що намагався зв'язатись із путіним перед повномасштабним вторгненням, однак російський диктатор був неготовий до розмов.

Також ми писали, Володимир Зеленський наголосив, що для перемоги у війні потрібна єдність та впевненість людей. Найбільша проблема, яка може статися — слабкість всередині країни.

Додамо, Президент України розповів, хто з партнерів найбільше підтримує нашу країну під час війни, особливо щодо спецтрибуналу над керівництвом країни-агресора.

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