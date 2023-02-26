Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія

Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом. Глава держави подякував за підтримку миру, суверенітету й територіальної цілісності.
Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.
-
"Дотримуються божевільної тактики": Резніков розповів про втрати росіян біля Бахмута
-
У Ленінградській області росії невідомий закидав військкомат коктейлями Молотова
-
"Придністров’я ніхто не захистить": ризики визнання незалежності ПМР, — експерт
-
Резніков зустрівся з міністром оборони Естонії: деталі
-
Міністр оборони Німеччини заявив, що Україна самостійно буде вирішувати, коли і як закінчити війну
-
Два українські фільми отримали нагороди на фестивалі "Берлінале"
-
Через російські обстріли в Харкові зруйновано понад 5 тисяч будинків, — Терехов
-
Зміни для переселенців: чи спростить це доступ до виплат тим, хто переїхав до Одеси
-
На білоруському аеродромі, який рф використовує для запуску ракет, прогриміли вибухи
-
Російські військові скаржаться на отримання незаконних та злочинних наказів від командування
Деталі
"Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин. Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу", — написав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що намагався зв'язатись із путіним перед повномасштабним вторгненням, однак російський диктатор був неготовий до розмов.
Також ми писали, Володимир Зеленський наголосив, що для перемоги у війні потрібна єдність та впевненість людей. Найбільша проблема, яка може статися — слабкість всередині країни.
Додамо, Президент України розповів, хто з партнерів найбільше підтримує нашу країну під час війни, особливо щодо спецтрибуналу над керівництвом країни-агресора.