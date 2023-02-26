Зеленський підписав три укази про нові санкції проти росії: подробиці

Володимир Зеленський повідомив про запровадження нових санкцій проти рф

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази щодо реалізації рішень Ради нацбезпеки та оборони щодо санкцій проти росії. Він запевнив, що санкційний тиск на державу-агресора продовжиться.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Президент зазначив, що сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти "тих, хто причетний або допомагає росії вести війну і знищувати життя та людей".

Хто потрапить під нові санкції

"Підписав три укази для реалізації рішень РНБО. Проти тих росіян, які причетні до викрадення українських дітей. Проти тих представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії. І проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у росії для війни проти України й усіх вільних людей", — повідомив Зеленський.

Він запевнив, що тиск України та світу на державу-терориста продовжиться.

Нагадаємо, 23 лютого депутати Верховної Ради ввели тотальні санкції проти усіх російських фінансових установ. Президентський законопроєкт №9045 ухвалили у цілому.