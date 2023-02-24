Зеленський провів переговори з Ердоганом: що сказав український лідер

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, в якій висловив подяку за підтримку, яку Україна надала в річницю російського вторгнення.

Про це Зеленський написав у Telegram.

Розмова Зеленського та Ердогана

Зеленський наголосив, що Україна дуже оцінює підтримку Туреччини у резолюції ООН про стійкий мир в Україні та у Формулі світу, а також за Чорноморську зернову ініціативу.

"Цінуємо допомогу турецького народу, яку ми відчували весь цей час. А також те, що Туреччина підтримала резолюцію ООН щодо сталого світу в Україні та формулу миру", — написав Зеленський.

Своєю чергою президент Туреччини висловив подяку за надану Україною допомогу у подоланні наслідків землетрусів. Обидві сторони висловили готовність продовжувати співпрацю та надавати підтримку один одному у майбутньому. У ході розмови також було обговорено можливість продовження Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на зміцнення економічної співпраці між країнами регіону.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Президенту США Джо Байдену та американському народу за новий пакет оборонної допомоги у розмірі 2 млрд доларів та фінансової допомоги у 9,9 млрд доларів, надані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.