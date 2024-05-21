Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану — про що домовились

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Лідери держав обговорили питання регіональної безпеки та намітили шляхи двосторонньої співпраці.

Про це президент Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram у вівторок, 21 травня

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"У телефонній розмові з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим обговорили питання регіональної безпеки та двосторонньої співпраці", — розповів Зеленський.

Він зазначив, що обидві країни працюють над перспективними проєкти в енергетиці, торгівлі та інших сферах. Лідери держав доручили командам активізувати роботу з їхньої реалізації та скоординували майбутні спільні заходи.

Раніше ми розповідали, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва вранці 21 травня з візитом, який не анонсували з міркувань безпеки. Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність очільниці МЗС Німеччини за підтримку України у захисті її незалежності та безпеки в умовах російської агресії.

Зеленський провів телефонну розмову із президентом Анголи Жоао Лоренсу. Глава держави запросив африканського лідера на майбутній Саміт миру та подякував за підтримку України.