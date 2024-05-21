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Зеленський поговорив з президентом Анголи — про що домовились

21 травня 2024 14:52
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Володимир Зеленський поговорив із президентом Анголи
Президент Володимир Зеленський у своєму кабінеті. Фото: armyinform
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Анголи Жоао Лоренсу. Глава держави запросив африканського лідера на майбутній Саміт миру та подякував за підтримку України.

Про це Президент повідомив у Telegram у вівторок, 21 травня.

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За словами Президента України, він подякував своєму колезі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. 

"Провів телефонну розмову з Президентом Анголи Жоао Лоренсу. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також його особисту позицію щодо засудження російської агресії", — написав Зеленський на своїй сторінці.

Також глава держави повідомив, що запропонував Лоренсу взяти участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії. За словами Зеленського, Україні важливо, щоб на Саміті прозвучали слова та заяви Анголи, а також інших африканських країн.

"Ми домовилися продовжити контакти на різних рівнях, щоб розвивати відносини між нашими країнами. Я запросив Президента Лоренсу до України", — підсумував український Президент.

Перший Саміт миру для України відбудеться 15–16 червня у ШвейцаріїВін присвячений розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Раніше Зеленський заявив, що європейські країни не хочуть, щоб Росія програла, але хочуть, щоб і Україна виграла, але це не можливо без їхньої зброї. 

Днями Президент зазначив, що найскладніша ситуація на фронті залишається на Харківщині та повідомив деталі боїв у регіоні. 

Володимир Зеленський
переговори
Україна
Африка
саміт
політики
війна в Україні

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