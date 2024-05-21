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Зеленський зустрівся з головою МЗС Німеччини — які оборонні потреби України обговорювали

21 травня 2024 17:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський зустрівся з головою МЗС Німеччини — які оборонні потреби України обговорювали
Володимир Зеленський з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Фотг: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва вранці 21 травня з візитом, який не анонсували з міркувань безпеки. Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність очільниці МЗС Німеччини за підтримку України у захисті її незалежності та безпеки в умовах російської агресії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Візит Анналени Бербок у Київ

Під час сьомої зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, Зеленський обговорив ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України. Також була обговорена спільна ініціатива міністрів закордонних справ та оборони Німеччини щодо пошуку додаткових систем Patriot та інших систем протиповітряної оборони для України.

"Дякую за допомогу в захисті нашої незалежності, європейського способу життя і наших людей від російського терору", — зазначив Президент у своєму дописі.

Під час зустрічі окремо обговорили рух України до членства в ЄС та організацію Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2024), яка відбудеться у червні в Берліні, скоординували кроки щодо її наповнення конкретними проєктами.

Раніше до Києва приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен. Під час зустрічі з ним Президент України закликав надати негайну допомогу для захисту Харківщини від наступу Російської Федерації. Зокрема, для цього необхідні дві зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Також ми розповідали, що Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. У ході переговорів глава румунської держави підтвердив свою участь у майбутньому Саміті миру, що пройде в червні в Швейцарії.

Володимир Зеленський
Німеччина
МЗС
військова допомога
Україна
Анналена Бербок
військова техніка
війна в Україні

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