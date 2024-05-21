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Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана — о чем договорились

21 мая 2024 19:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана — о чем договорились
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры государств обсудили вопросы региональной безопасности и наметили пути двустороннего сотрудничества.

Об этом президент Зеленский написал на своей странице в Telegram во вторник, 21 мая

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"В телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества", — рассказал Зеленский.

Он отметил, что обе страны работают над перспективными проектами в энергетике, торговле и других сферах. Лидеры государств поручили командам активизировать работу по их реализации и скоординировали будущие совместные мероприятия.

Ранее мы рассказывали, что министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев утром 21 мая с визитом, не анонсированным из соображений безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность главе МИД Германии за поддержку Украины в защите ее независимости и безопасности в условиях российской агрессии.

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Анголы Жоао Лоренсом. Глава государства пригласил африканского лидера на предстоящий Саммит мира и поблагодарил за поддержку Украины.

Владимир Зеленский
переговоры
Азербайджан
Украина
президент
безопасность

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