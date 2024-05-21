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Президент ще однієї країни підтвердив участь у Саміті миру щодо України

21 травня 2024 15:13
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Президент ще однієї країни підтвердив участь у Саміті миру щодо України
Президенти Румунії та України Клаус Йоханніс і Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. У ході переговорів глава румунської держави підтвердив свою участь у майбутньому Саміті миру, що пройде в червні в Швейцарії.

Про це Президент повідомив у своєму Telegram-каналі у вівторок, 21 травня.

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Серед ключових тем лідерів держав були — ситуація на фронті, нова військова допомога та саміт миру.

"Подякував Румунії за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується", — сказав глава держави.

Також Зеленський поінформував румунського колегу про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів.

Крім того, лідери країн також домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки. Зокрема, Президент Румунії підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру. 

"Я вдячний Президенту Йоханнісу за те, що він підтвердив свою участь у Саміті миру, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру пройде у Швейцарії з 15 по 16 червня. Президент Зеленський повідомляв, що до участі можуть доєднатися всі континенти. Також він нагадав, що Росію не запросили на Саміт, і підкреслив, що вона хоче зірвати переговори між країнами.

Також ми писали про те, що Зеленський назвав основні цілі майбутнього Саміту миру.

Раніше прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що міністр оборони країни Ангел Тилвер має серйозні сумніви щодо надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Однак він стверджує, що остаточне рішення в будь-якому випадку буде приймати Вища рада національної оборони.

Володимир Зеленський
переговори
Румунія
Україна
саміт
президент
безпека
війна в Україні

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