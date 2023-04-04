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Зеленський провів переговори з прем'єром Канади: ключові питання

4 квітня 2023 17:08
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Джастін Трюдо та Володимир Зеленський
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час переговорів підіймалося, зокрема, питання подальшої безпекової підтримки України Канадою. 

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram. 

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Деталі переговорів

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Подякував йому за 2,4 мільярда канадських доларів допомоги українському бюджету та вагому оборонну підтримку", — зазначив глава української держави. 

Президент також зазначив, що докладно обговорив з Трюдо ситуацію на полі бою та подальші безпекові потреби України.

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни розмір канадської військової допомоги Україні перевищив 1 млрд доларів. Канадські військові перевезли до України понад 3,5 тисячі тонн зброї, боєприпасів та обладнання Силам оборони України.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував канадській владі за додаткову фінансову допомогу. Загальний обсяг цієї допомоги, уже погодженої урядом Канади, становитиме 2,4 млрд канадських доларів.

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