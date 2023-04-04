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Зеленский провел переговоры с премьером Канады: ключевые вопросы

4 апреля 2023 17:08
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Джастин Трюдо и Владимир Зеленский
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе переговоров поднимался, в частности, вопрос дальнейшей поддержки безопасности Украины Канадой.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

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"Провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Поблагодарил его за 2,4 миллиарда канадских долларов помощи украинскому бюджету и весомую оборонную поддержку", — отметил глава украинского государства.

Президент также отметил, что подробно обсудил с Трюдо ситуацию на поле боя и дальнейшие потребности Украины в безопасности.

Напомним, за год полномасштабной войны размер канадской военной помощи Украине превысил 1 млрд. долларов. Канадские военные перевезли в Украину более 3,5 тысяч тонн оружия, боеприпасов и оборудования Силам обороны Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил канадские власти за дополнительную финансовую помощь. Общий объем этой помощи, уже согласованной правительством Канады, составит 2,4 млрд канадских долларов.

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