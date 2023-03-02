Канада передала Україні військову допомогу на суму понад 1 млрд доларів
За час війни розмір канадської допомоги Україні перевищив 1 млрд доларів. Канадські військові перевезли до України понад 3,5 тисячі тонн військової допомоги Силам оборони України.
Про це повідомляє видання "Укрінформ".
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Допомога Україні: деталі
Міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що ця північноамериканська країна передала Україні військової допомоги на загальну суму понад 1 млрд доларів.
"Наші канадські військовослужбовці перевезли більше 7 млн фунтів (3500 тонн. — Ред.) військової допомоги, призначеної Україні", — нагадала Ананд.
Канадська підтримка
Крім того, у рамках операції UNIFIER канадські інструктори провели навчання 35 тисяч українських військовослужбовців.
Канада, за словами міністерки оборони цієї країни, продовжить і надалі підтримувати воюючу проти російського агресора країну.
"Україна переможе й Канада буде з нею до кінця", — наголосила Аніта Ананд.
Нагадаємо, що Канада ще у середині лютого відправила до Європи усі танки Leopard 2, які обіцяла передати Україні.
Фото: Facebook-сторінка Аніти Ананд