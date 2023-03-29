Шмигаль анонсував потужну фінансову підтримку від Канади
Денис Шмигаль подякував канадській владі за додаткову фінансову допомогу. Загальний обсяг цієї допомоги, уже погодженої урядом Канади, становитиме 2,4 млрд канадських доларів.
Про це український прем’єр-міністр повідомив на своїй Twitter-сторінці.
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Додаткова фінансова допомога від Канади
Голова уряду України подякував Канаді за додаткову фінансову допомогу у розмірі 2,4 млрд канадських доларів (1,8 млрд доларів США).
Ця допомога була оголошена прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та його заступницею, канадською політикинею українського походження Христею Фріланд.
Куди підуть канадські гроші
Денис Шмигаль пояснив, куди будуть витрачені кошти, які пообіцяла виділити Україні Канада.
"Фінансовий внесок Канади допоможе нам зберегти економічну стабільність і підтримати українців, які постраждали від війни, розпочатої росією", — наголосив прем’єр-міністр України.
Нагадаємо, за рік повномасштабної війни розмір канадської військової допомоги Україні перевищив 1 млрд доларів. Канадські військові перевезли до України понад 3,5 тисячі тонн зброї, боєприпасів та обладнання Силам оборони України.
Фото: пресслужба Дениса Шмигаля