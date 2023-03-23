Байден їде до Канади: про що говоритиме з Трюдо

Джо Байден, президент США

Президент Байден здійснить свою першу офіційну поїздку до Канади з того часу, як він був віцепрезидентом наприкінці правління адміністрації Обами.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Цей візит присвячений підбиттю підсумків того, що ми зробили, де ми знаходимося і що нам потрібно зробити пріоритетними на майбутнє", — заявив спікер Білого дому Джон Кірбі.

Про що говоритимуть лідери

Президент США планує обговорити з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення спільної системи ППО, торгівлю і питання функціонування спільного кордону, а також кліматичну політику двох країн. США наполягатиме на тому, щоб Канада зміцнила свою оборону на півночі та збільшила витрати на свої збройні сили.

Два лідери також мають намір обговорити різке збільшення кількості мігрантів, які перетинають кордон США та Канади.

Зазначимо, що за словами Джона Кірбі, Україна, "швидше за все, послужить точкою єднання двох лідерів, які є вірними союзниками Києва у війні країни з росією".

Нагадаємо, що 15 березня міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що військова допомога від її країни вже найближчими днями буде в Україні. Ця допомога включає, зокрема, вісім бойових танків Leopard 2, допоміжне обладнання та боєприпаси.