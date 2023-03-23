Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Байден їде до Канади: про що говоритиме з Трюдо arrow

Байден їде до Канади: про що говоритиме з Трюдо

23 березня 2023 20:04
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Олена Трембецька
Джо Байден, президент США
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Олена Трембецька

Президент Байден здійснить свою першу офіційну поїздку до Канади з того часу, як він був віцепрезидентом наприкінці правління адміністрації Обами.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Читайте також:

"Цей візит присвячений підбиттю підсумків того, що ми зробили, де ми знаходимося і що нам потрібно зробити пріоритетними на майбутнє", — заявив спікер Білого дому Джон Кірбі.

Про що говоритимуть лідери

Президент США планує обговорити з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення спільної системи ППО, торгівлю і питання функціонування спільного кордону, а також  кліматичну політику двох країн. США наполягатиме на тому, щоб Канада зміцнила свою оборону на півночі та збільшила витрати на свої збройні сили.

Два лідери також мають намір обговорити різке збільшення кількості мігрантів, які перетинають кордон США та Канади.

Зазначимо, що за словами Джона Кірбі, Україна, "швидше за все, послужить точкою єднання двох лідерів, які є вірними союзниками Києва у війні країни з росією". 

Нагадаємо, що 15 березня міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що військова допомога від її країни вже найближчими днями буде в Україні. Ця допомога включає, зокрема, вісім бойових танків Leopard 2, допоміжне обладнання та боєприпаси.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

20:40 Яке свято відзначають 24 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня

20:37 Іспанія надішле першу партію танків Leopard 2A4 в Україну до кінця наступного тижня

20:24 Клименко розповів, чи є проблеми із контролем над зброєю, яку видавали людям на початку війни

20:12 Подоляк прокоментував відмову Угорщини арештувати путіна

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:08У Генштабі заявили, що окупанти досі перебувають у Новій Каховці

20:06 Як смачно приготувати молоду капусту: рецепт закуски, що підкорив Instagram

Новина з фото

20:00 Корисні продукти для здорового сну: рекомендації МОЗ

19:47 Народна синоптикиня попередила мешканців кількох регіонів про невеликий дощ

19:43 Через страйк у Німеччині тимчасово не курсуватимуть потяги: деталі

Новина з відео

18:47 Окупанти скаржаться на випадки дезертирства військових рф та невдачі у Бахмуті, — перехоплення ГУР

Новина з відео

18:26 Лікар із Запоріжжя розповів, як рятував людей після удару рф по багатоповерхівці

Новина з відео

17:30 На Одещині затвердили дати весняних канікул

Новина з відео

16:51 На Закарпатті потонув молодик, який намагався нелегально перетнути кордон

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:31 Влада Гонконгу заборонила прокат хорору про Вінні-Пуха: до чого тут Сі Цзіньпін

Новина з відео

14:09 Братчук повідомив, в якому стані постраждалий від ракетного удару по Одесі

Новина з відео

13:54 Зеленський відвідав зруйноване окупантами село на Херсонщині

Новина з відео

13:44 Кількість ракетоносіїв у Чорному морі зросла: в ОК "Південь" повідомили про пріоритетні цілі рф

Новина з відео

13:20 Рибалка майже на мільйон: правоохоронці Одещини викрили браконьєра

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Актуальне по темі

None 23 Березень 20:10

Яке свято відзначають 24 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня

None 23 Березень 20:38

Іспанія надішле першу партію танків Leopard 2A4 в Україну до кінця наступного тижня

None 23 Березень 20:24

Клименко розповів, чи є проблеми із контролем над зброєю, яку видавали людям на початку війни

None 23 Березень 20:12

Подоляк прокоментував відмову Угорщини арештувати путіна

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB