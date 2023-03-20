Зеленський провів переговори із канцлером Австрії: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Австрії Карлом Нехаммером. Сторони обговорили посилення допомоги Україною.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Переговори

"Провів розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Нехамммером. Подякував за приєднання Австрії до Core Group для створення спецтрибуналу з агресії Росії, за гуманітарну підтримку України", — написав Зеленський.

За його словами, він з Нехаммером обговорив ключові напрями посилення допомоги, зокрема, в лікуванні українців.

Примітно, що 1 лютого до Києва прибув президент Австрії Олександр Ван дер Беллена. У рамках зустрічі підписано низку документів про взаєморозуміння у сфері енергетики та захисту навколишнього середовища.

Нагадаємо, що 17 березня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Едуардо Гегером. Лідери обговорили військову допомогу Україні.

А напередодні Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем. Сторони обговорили тематику європейської інтеграції у контексті прогресу держави щодо виконання рекомендацій Європейської комісії.