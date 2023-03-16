Зеленский встретился с премьером Латвии: детали разговора
В четверг, 16 марта, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Стороны обсудили тематику европейской интеграции в контексте прогресса государства в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telagram.
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Детали встречи
Владимир Зеленский особо отметил важность недавнего утверждения правительством Латвии нового существенного пакета военной помощи Украине. В этом контексте было отмечено, что оказанная Латвией Украине оборонная поддержка уже достигла 1% ВВП этой страны.
Глава государства также проинформировал Премьер-министра Латвии о ситуации на фронте, отметив критическую важность объединения усилий всех партнеров и союзников Украины в этот решающий момент, прежде всего в вопросе предоставления необходимого для украинского наступления оружия. Также он поблагодарил страну за поддержку.
"Благодарю Латвию за мощную политическую, оборонную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины! Ваше общество, Президент с самого начала этой полномасштабной войны — даже с первых дней 2014 года, когда на самом деле началась эта война, — поддерживают наш суверенитет, наш народ, нашу территориальную целостность", — подытожил Зеленский.
Напомним, 16 марта премьер-министр Украины Денис Шмигаль также встретился в Киеве с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Лидеры обсудили новые логистические пути и возобновление инфраструктуры Черниговской области.