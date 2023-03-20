Зеленский провел переговоры с канцлером Австрии: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Стороны обсудили усиление помощи Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Переговоры

"Провел разговор с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехамммером. Поблагодарил за присоединение Австрии к Core Group для создания спецтрибунала по агрессии рф, за гуманитарную поддержку Украины", — написал Зеленский.

По его словам он с Нехаммером обсудил ключевые направления усиления помощи, в частности, в лечении украинцев.

Примечательно, что 1 февраля, в Киев прибыл президент Австрии Александр Ван дер Беллена. В рамках встречи подписан ряд документов о взаимопонимании в сфере энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним, что 17 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Эдуардо Гегером. Лидеры обсудили военную помощь Украине.

А накануне, Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Стороны обсудили тематику европейской интеграции в контексте прогресса государства в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.