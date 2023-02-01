В Киеве подписали меморандум о партнерстве с Австрией в области энергетики

Президент Австрии Александр Ван дер Беллена в Киеве

В среду, 1 февраля, в Киев прибыл президент Австрии Александр Ван дер Беллена. В рамках встречи подписан ряд документов о взаимопонимании в сфере энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом сообщили на сайте Президента Украины.

Какие документы подписали

В частности, министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию партнерства в области энергетического перехода и возобновляемых источников энергии.

Документ разработан для урегулирования вопросов в сфере имплементации энергетического перехода и развертывания возобновляемых источников энергии.

Заключение Меморандума создаст основу для углубленного сотрудничества между странами в формате энергетического партнерства.

Документ предусматривает обмен передовым опытом энергетического перехода (планирование энергетической системы, схемы государственной поддержки); внедрение инновационных технологий в сфере возобновляемых источников энергии; управление спросом и развитие распределенной генерации; ускорение развертывания и использования возобновляемого водорода.

Меморандумом также предусмотрена возможность создания совместной рабочей группы, в частности, для решения организационных вопросов и планирования дальнейшего сотрудничества.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении заявил, что Украина ожидает новости. По словам украинского лидера, ожидаются решения партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и украинским прогрессом.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества.