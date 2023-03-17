Зеленский провел телефонный разговор с премьером Словакии: поблагодарил за МиГи
В пятницу, 17 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Эдуардо Гегером. Лидеры обсудили военную помощь Украине.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram.
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Детали разговора
"Наши брюссельские договоренности работают! В телефонном разговоре поблагодарил Премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера за мощный пакет воздушного и противовоздушного оружия, в том числе за самолеты МиГ. Ценю его личную роль в поддержке Украины", — говорится в сообщении президента.
Он также добавил, что будет рад продолжить диалог с Эдуардо Гегером в Киеве при живой встрече.
Напомним, 17 марта правительство Словакии согласовало передачу Вооруженным силам Украины боевых истребителей МиГ-29. Украина должна получить от словацких партнеров 13 таких самолетов.
Кроме того, недавно президент Польши Анджей Дуда подтвердил — в ближайшие дни эта страна передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.
Несколькими днями ранее министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности, истребителей МиГ-29.