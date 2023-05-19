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В РНБО розповіли, чи справді Зеленський їде на саміт в Японію

19 травня 2023 11:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В РНБО розповіли, чи справді Зеленський їде на саміт в Японію
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Раді національної безпеки і оборони України зробили заяву щодо візиту Володимира Зеленського в Японію на саміт країн G7. Там розповіли, що глава держави виступить в онлайн-форматі.

Про це йдеться в заяві на сайті РНБО.

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"Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в Японії в онлайн-режимі", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, інформаційне агентство Bloomberg заявило, що Президент України Володимир Зеленський вирішив особисто взяти участь у саміті Великої сімки в Японії. 

Також ми писали, що сьогодні, 19 травня, стартує саміт країн G7 в японському місті Хіросіма. Учасники планують поговорити про війну в Україні, ядерну загрозу та нові санкції проти РФ.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії. 

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