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Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

19 мая 2023 13:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 19 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Это его первый в истории визит в страну.

Об этом Владимир Зеленский написал в Twitter.

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"Начало моего первого в истории визита в Королевство Саудовская Аравия с целью укрепления двусторонних отношений и связей Украины с арабским миром. Политзаключенные в Крыму и на временно оккупированных территориях, возвращение наших людей, Формула мира, энергетическое сотрудничество", — рассказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Саудовская Аравия играет значительную роль, поэтому Украина готова вывести сотрудничество на новый уровень.

Вместе с Зеленским в Саудовскую Аравию прибыл руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.

Также мы писали, что сегодня, 19 мая, стартует саммит стран G7 в японском городе Хиросима. Участники планируют поговорить о войне в Украине, ядерной угрозе и новых санкциях против РФ. К тому же на саммите выступит президент Владимир Зеленский.

Добавим, что в Совете национальной безопасности и обороны Украины сделали заявление о визите Владимира Зеленского в Японию на саммит стран G7. Там рассказали, что глава государства выступит в онлайн-формате.

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