Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский прибыл в Турцию: о чем будет говорить с Эрдоганом arrow

Зеленский прибыл в Турцию: о чем будет говорить с Эрдоганом

7 июля 2023 20:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский прибыл в Турцию: о чем будет говорить с Эрдоганом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 7 июля, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем визите в Турцию. Глава государства проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Зеленский в Турции

Украинский лидер рассказал, что с Эрдоганом поговорит о формуле мира, саммите НАТО, гарантиях безопасности, зерновой инициативе, восстановлении страны и оборонных контрактах.

"Переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями", — сообщил Зеленский.

null
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 7 июля, Президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Словакии. Он сообщил, что две страны подписали контракт на производство самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Также мы писали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал детали официального визита в Прагу. По его словам, Чехия — это не просто партнеры, а настоящие друзья Украины. Он анонсировал новое экономическое сотрудничество между двумя странами.

Добавим, что во время встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз