Зеленский прибыл в Турцию: о чем будет говорить с Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 7 июля, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем визите в Турцию. Глава государства проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Украинский лидер рассказал, что с Эрдоганом поговорит о формуле мира, саммите НАТО, гарантиях безопасности, зерновой инициативе, восстановлении страны и оборонных контрактах.

"Переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями", — сообщил Зеленский.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 7 июля, Президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Словакии. Он сообщил, что две страны подписали контракт на производство самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Также мы писали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал детали официального визита в Прагу. По его словам, Чехия — это не просто партнеры, а настоящие друзья Украины. Он анонсировал новое экономическое сотрудничество между двумя странами.

Добавим, что во время встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики.