Зеленський на саміті ЄС - президент має чотири ключові запити до лідерів ЄС

Також Зеленський має виступити перед Європейським парламентом

Під час саміту ЄС у Брюсселі президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів Європейського Союзу з чотирма ключовими запитами.

Про це пише Euractiv.

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Президент України навряд чи отримає негайні обіцянки задовольнити його запити, але приїзд до Брюсселя дає можливість "лобіювати відразу всіх 27 лідерів ЄС" вперше після повномасштабного вторгнення росії в країну.

Повідомляється, що окрім виступу на саміті ЄС, Зеленський має виступити перед Європейським парламентом. Передусім очікується, що українська сторона вимагатиме від країн-членів ЄС загальної підтримки прискорення постачання озброєнь перед можливим весняним наступом росії.

"Нам дуже потрібна зараз, як і вчора, далекобійна артилерія, всі види артилерійських боєприпасів. Щодо бойових танків рішення ухвалено кількома державами-членами, але танків у нас поки немає — це потрібно прискорити", — сказав Зеленський журналістам.

Як зазначається, українські офіційні особи тепер зосереджені на спробах забезпечити постачання ракет більшої дальності та винищувачів.

Ймовірно, у Брюсселі обговорюватимуть і нові санкції проти росії.

Зеленський, ймовірно, наполягатиме на тому, щоб лідери ЄС включили в санкційний пакет атомну енергетику, зокрема Росатом, у зв'язку з окупацією та неодноразовими обстрілами росією Запорізької АЕС.

Питання вступу України до ЄС, ймовірно, також матиме велике значення, оскільки українські офіційні особи наполягають на початку переговорів щодо членства до кінця цього року. Ще одним пунктом порядку денного Зеленського у Брюсселі буде прохання до лідера ЄС підтримати його формулу миру — план з десяти пунктів, який, на думку Києва, може створити нову архітектуру глобальної безпеки.

Нагадаємо, учора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну.

Також Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III.

Президент відвідав військових ЗСУ на британській базі Bovington Camp, де українські захисники проходять навчання на танках Challenger. Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям, які були учасниками повномасштабної війни, ордени та медалі.