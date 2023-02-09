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Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

9 февраля 2023 13:03
оновлено: 12:53
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Зеленский прибыл на саммит ЕС в Брюссель
Его появление на саммите ЕС назвали "историческим"
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В четверг, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС.

Об этом сообщает BFMTV.

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Текстовая трансляция

13.00 — Зеленский завершил свое выступление в Европарламенте, после чего звучал гимн Украины.

12:07 — Зеленский начал выступление в Европарламенте. 

Главные тезисы с выступления

  • Для Украины путь к Европе — путь домой.
  • Тотальная война, развязанная россией, не только за территорию той или иной части Европы — ее угроза лишь в том, что есть диктатор с безумными запасами советского оружия и оружия от других диктатур, в частности, от иранского режима.
  • Кремль абсолютно цинично шаг за шагом и год от года уничтожал то, что мы видим в соне нашей с вами Европы. Ценность человеческой жизни была полностью уничтожена и в россии, где для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен — их родных и кошельков. Все остальные для кремля, все 140 миллионов граждан — только тела, способные нести оружие в Украину, держать других в покорности или держать себя в покорности.
  • Сегодня мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира и должны защититься... Будет ли это возможно, если не преодолеть эту антиевропейскую силу, стремящуюся украсть у нас с вами Европу? Нет. Только наша победа все это гарантирует, каждую из наших общих европейских ценностей, наша обязательная победа.
  • Судьба Европы никогда не зависела только от политиков. Не должно быть такой иллюзии и сейчас. Каждый и каждая – важны. Каждый и каждая – сильны. Каждый и каждая способны повлиять на наш общий результат, на нашу общую победу.
  • Мы не полагаемся на слова – мы действуем. Мы не пасуем перед врагом – мы стоим. Мы не теряем время – мы меняемся и меняем. Европа всегда будет оставаться свободной, пока мы вместе и заботимся о нашей Европе.
  • Впервые в истории Европейский союз оказывает помощь такого масштаба… Мы приближаемся к Евросоюзу. Побеждающая Украина будет членом Евросоюза.

12:03 — Перед началом выступления Зеленского глава Европарламента Роберта Мецола выразила поддержку Украине и поблагодарила за "борьбу за Европу".

11:50 — Зеленский прибыл в Европарламент. В скором времени должна начаться речь украинского лидера.

Подробности

Президент Европарламента Роберта Мецола назвала появление Зеленского на саммите "историческим днем ​​для Европы", заявив, что утром он придет в парламент, чтобы "обратиться к европейским гражданам".

Что известно о саммите ЕС

Зеленский 9 февраля прибыл в Брюссель, где собрались на саммит лидеры Европейского совета.

Европейский совет — высший политический орган Евросоюза, включающий главы государств и правительств 27 стран — членов ЕС.

Двухдневный саммит Евросовета в Брюсселе проходит 9-10 февраля, его главными темами станут война России против Украины и ее последние события, поддержка Украины со стороны ЕС, а также итоги прошедшего 3 февраля в Киеве саммита ЕС — Украина.

Напомним, вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британского народа и отдельно Риши Сунаку за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.

Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Президент посетил военных ВСУ на британской базе Bovington Camp, где украинские защитники проходят обучение на танках Challenger. Владимир Зеленский вручил военнослужащим, которые были участниками полномасштабной войны, ордена и медали.

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