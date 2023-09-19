Зеленський представить Формулу миру на спеціальному засіданні Радбезу ООН

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Завтра, 20 вересня, Президент України Володимир Зеленський представить Формулу миру на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це Володимир Зеленський сказав на Генасамблеї ООН.

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Українська Формула миру

"Минулого року я представив Українську формулу миру. Вона стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки. Тепер ми можемо відновити дію Статуту ООН і гарантувати повну силу світового порядку, що ґрунтується на правилах. Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН", — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Формула не лише про Україну. За його словами, понад 140 держав і міжнародних організацій повністю або частково її підтримали. Вона пропонує рішення та кроки, які зупинять усі форми перетворення на зброю, що були застосовані Росією проти України й інших країн і можуть бути використані іншими агресорами.

"Важливі переговори та консультації щодо імплементації Формули миру відбулися в Хіросімі, Копенгагені та Джидді. І ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас — усіх, хто не толерує жодної агресії, — до спільної підготовки Саміту", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 18 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, Сполучених Штатів Америки. Глава держави одразу з аеропорту поїхав до бійців ЗСУ, які проходять в Америці лікування та реабілітацію.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ зараз знаходиться на порозі ядерної війни.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Росія використовує ціни на продовольство як зброю.