Зеленский представит Формулу мира на специальном заседании Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Завтра, 20 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский представит Формулу мира на специальном заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом Владимир Зеленский сказал на Генассамблее ООН.

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Украинская Формула мира

"В прошлом году я представил Украинскую формулу мира. Она стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Формула не только об Украине. По его словам, более 140 государств и международных организаций полностью или частично ее поддержали. Она предлагает решения и шаги, которые остановят все формы превращения в оружие, которые были применены Россией против Украины и других стран и могут быть использованы другими агрессорами.

"Важные переговоры и консультации по имплементации Формулы мира состоялись в Хиросиме, Копенгагене и Джидде. И мы готовим Глобальный саммит мира. Я приглашаю всех вас — всех, кто не терпит никакой агрессии, — к совместной подготовке Саммита", — добавил Зеленский.

Напомним, 18 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Глава государства сразу из аэропорта поехал к бойцам ВСУ, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир сейчас находится на пороге ядерной войны.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия использует цены на продовольствие как оружие.