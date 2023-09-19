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В ОП розповіли, що очікує Україна від зустрічі Зеленського та Байдена

19 вересня 2023 20:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ОП розповіли, що очікує Україна від зустрічі Зеленського та Байдена
Президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник керівника Офіса Президента Михайло Подоляк розповів, що очікує Україна від зустрічі Президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена. За його словами, країна хоче, щоб американський лідер зміг почути від Зеленського інформацію про поточний стан справ на фронті. До того ж Президент України донесе Байдену актуальні потреби ЗСУ.

Про це Михайло Подоляк сказав в ефірі телемарафону.

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Майбутня зустріч Зеленського та Байдена

"Наші очікування всі прекрасно знають, тому що найбільшим партнером з точки зору військової допомоги є США, з точки зору обсягів та точки зору ініціативності", — сказав Подоляк.

Він наголосив, що Україна хоче, аби США безумовно почули пряму безпосередню емоційну промову Президента, після цього будуть двосторонні спілкування, де Президент пояснить, чому просування ЗСУ йде так чи інакше і що потрібно для того, аби пришвидшити. До того ж Зеленський розповість, чому Україна не буде погоджуватись десь зупинитись.

Потреби України

Радник керівника ОП наголосив, що ЗСУ мають потребу у далекобійних ракетах. За його словами, використовуючи ATACMS, логістика, тилові бази та командні пункти окупантів значно постраждають.

"Також треба пришвидшити навчання на F-16, а третя складова це бронетехніка у будь-якому її вигляді. Також потрібні снаряди для HIMARS", — сказав Подоляк.

Він наголосив, що головним перед зимою є поліпшення та збільшення інструментів ППО та ПРО України.

Нагадаємо, 18 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, Сполучених Штатів Америки. Глава держави одразу з аеропорту поїхав до бійців ЗСУ, які проходять в Америці лікування та реабілітацію.

Також ми писали, що Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні, 19 вересня, виступав на Генасамблеї ООН. Він закликав світових лідерів не допустити зменшення підтримки України, адже Росія розраховує на те, що країни втомляться від тривалого конфлікту. За словами Байдена, відповідальність за війну лежить на плечах РФ.

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