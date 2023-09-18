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Зеленский прибыл в США

18 сентября 2023 22:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский прибыл в США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 18 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Глава государства сразу из аэропорта поехал к бойцам ВСУ, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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"Прежде всего — поддержка наших людей и благодарность тем, кто помогает Украине и украинцам. Далее — важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи", — сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что территориальная целостность государства — это ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. По его словам, нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Зеленский отметил, что Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН.

"В Вашингтоне запланированы переговоры с Президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. Встречусь с американским бизнесом, журналистами, обществом. Поблагодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", — добавил глава государства.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Вместе с Владимиром Зеленским в США прибыл руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что будет много работы.

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Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке Форума оборонных индустрий. По его словам, это будет первое мероприятие, которое состоится уже этой осенью в Украине.

Также мы писали, что в пятницу, 15 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. На переговорах, в частности, обсуждалась ситуация на фронте и собственное производство вооружения.

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